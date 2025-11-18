Общественные территории Ленинского округа начали украшать к Новому году

В Ленинском городском округе начались плановые работы по праздничному новогоднему оформлению территорий. Специалисты приступили к установке декоративных конструкций вдоль улиц, на площадях и сезонному благоустройству для создания праздничной атмосферы в муниципалитете.

Директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин подчеркнул, что в течение ноября уже выполнены ключевые подготовительные работы.

Так, завершена проверка праздничных конструкций, установлены каркасы главных новогодних елей на Советской площади и у кинотеатра «Искра» в городе Видное, смонтированы тематические инсталляции в виде новогодних шаров и ангелов на нескольких локациях, включая площадь у ВНИИКОП и пересечения центральных улиц, а также собран каркас фигуры «Медведь» на Советском проезде.

Далее в планах специалистов оформление пешеходного светового туннеля, продолжение украшения ели на Советской площади с плановым завершением 19 ноября, монтаж гирлянд на колоннах здания администрации в Видном и установка новых декоративных конструкций в сквере 45-летия, на Советской площади и Белокаменном шоссе.

А 20 ноября стартует установка ели на Володарском шоссе. В Ленинском округе также закуплены 10 новых искусственных елей высотой восемь и 10 метров, которые будут установлены в 10 населенных пунктах округа, включая Новодрожжино, Измайлово, Петровское, Горки Ленинские, Володарского, Развилку, Белеутово, Совхоз им. Ленина и Видное. Это позволит создать праздничную атмосферу во всех уголках муниципалитета.

Напомним, что в центре Видного на площади у кинотеатра «Искра» продолжается подготовка к открытию катка площадью 900 квадратных метров, способного работать даже при температурах до +7°С. Для гостей будет оборудована теплая зона с прокатом коньков и раздевалкой, а также будет установлена 17-метровая новогодняя ель с праздничной иллюминацией.

Торжественное открытие запланировано на 1 декабря в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» с последующим бесплатным посещением в утренние и дневные часы и разнообразной культурной программой в течение всего зимнего сезона.