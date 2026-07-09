Общественные территории для семейных прогулок благоустроили в Зарайске

По Народной программе «Единой России» обновили набережную реки Осетр, территорию у Зарайского кремля, Беспятовскую рощу, парк у дома культуры «Победа» и сквер у дворца культуры имени Леонова. Теперь у семей есть современные и уютные места для прогулок.

В 2021 году при поддержке депутата Государственной думы Никиты Чаплина в Протекине установили памятник святым Петру и Февронии — символ верности и любви для всех жителей округа.

Кандидат в депутаты Московской областной Думы Станислав Шруб, который сам часто гуляет с семьей по благоустроенным местам, назвал их «местом силы», где можно забыть о делах и насладиться общением. Он подчеркнул, что семья — его главная опора, и выразил надежду, что Зарайск будет становиться еще комфортнее и уютнее для каждой семьи.

Благоустройство общественных пространств — часть системной работы «Единой России» по поддержке семей и созданию условий для их отдыха. В Подмосковье по инициативе партии действуют региональные выплаты при рождении детей: от 20 до 60 тысяч рублей, а для семей, где рождается трое и более детей сразу, — 300 тысяч рублей.

С 2026 года многодетные семьи получают бесплатный проезд, компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное посещение музеев и парков, а также ежегодную выплату на школьную форму до 10 тысяч рублей. Для многодетных семей доступны бесплатные земельные участки с возможностью замены на денежную выплату в 400 тысяч рублей.​​

«Как мама с большим стажем, я на себе чувствую реальную поддержку государства. Выплаты, льготы, помощь с земельным участком — это не слова на бумаге, а помощь, которая приходит в дом. Когда видишь такую заботу, понимаешь: семья — это главное, и наше государство действительно это ценит», — поделилась жительница Зарайска, многодетная мать Валентина Васильева.