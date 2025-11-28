Общественные наблюдатели Подмосковья приняли участие во всероссийском конгрессе

Всероссийский конгресс общественных наблюдателей прошел в Москве 23 ноября. В нем приняли участие 15 специалистов из Подмосковья.

Всего площадка объединила 700 общественных наблюдателей из всех регионов страны. Они обсудили подготовку к предстоящему электоральному циклу. Для них провели дискуссии, мастер-классы и стратегические сессии, где представили лучшие идеи.

Наблюдатели также уделили внимание внедрению в работу современных технологий и искусственного интеллекта.

«Доклады и дискуссии позволили глубоко погрузиться в правовые аспекты, обсудить новые вызовы и обменяться лучшими практиками. Отмечу еще ценность нетворкинга. Конгресс предоставил уникальную возможность пообщаться с коллегами из разных регионов страны. Живой обмен опытом и установление профессиональных контактов — это неоценимый результат таких форумов», — отметила представитель общественной палаты Чехова, председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Стахова.

В мероприятии также участвовали политологи, общественные деятели и IT-специалисты.

Конгресс наблюдателей организуется Общероссийским общественным Движением «Корпус „За чистые выборы“ при поддержке Фонда президентских грантов.