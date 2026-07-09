Общественницы приняли участие в праздновании Дня семьи в Химках

Лидеры Движения общественной поддержки Светлана Пашковская и Олеся Климачева провели День семьи, любви и верности вместе с жителями Химок. Дети, родители и представители старшего поколения стали частью праздничной программы.

Праздник был посвящен семейным ценностям и преемственности поколений.

«У каждой семьи есть свои традиции. Они складываются из простых вещей: совместных праздников, заботы друг о друге и уважения к старшим. Именно такие моменты становятся частью нашей памяти. Они помогают человеку чувствовать поддержку близких», — отметила Светлана Пашковская.

Песни о любви, доме и Родине исполнили для гостей, участники присоединились к тематическим интерактивам.

«Такие праздники дают возможность провести время вместе и вспомнить, что самые важные ценност и рождаются дома. Именно в кругу близких человек учится уважению, ответственности и взаимной поддержке», — поделилась Олеся Климачева.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают 8 июля. Праздник связан с памятью святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова добавила, что в Химках регулярно проходят культурные, спортивные и общественные мероприятия для жителей разных возрастов. Такие события укрепляют семейные традиции и создают возможности для совместного досуга.