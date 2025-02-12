Общественница в Воскресенске проверила изолятор временного содержания

В рамках акции «Гражданский мониторинг» заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова посетила изолятор временного содержания Управления. Там она проверила условия пребывания.

Представителя общественности ознакомили с материально-технической базой подразделения, показали оборудование для обеспечения безопасности и соблюдения санитарных норм. Ей продемонстрировали правовые документы, в том числе правила внутреннего распорядка и инструкции для сотрудников.

Также Екатерина Иванова лично осмотрела помещения спецучреждения и провела беседу с начальником ИВС, майором полиции Дмитрием Рахмановым. Они обсудили вопросы организации несения службы сотрудниками подразделения.

По итогам проведенной проверки общественница не выявила каких-либо нарушений.