Общественница в Воскресенске проверила изолятор временного содержания

В рамках акции «Гражданский мониторинг» заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова посетила изолятор временного содержания Управления. Там она проверила условия пребывания.
Представителя общественности ознакомили с материально-технической базой подразделения, показали оборудование для обеспечения безопасности и соблюдения санитарных норм. Ей продемонстрировали правовые документы, в том числе правила внутреннего распорядка и инструкции для сотрудников.
Также Екатерина Иванова лично осмотрела помещения спецучреждения и провела беседу с начальником ИВС, майором полиции Дмитрием Рахмановым. Они обсудили вопросы организации несения службы сотрудниками подразделения.
По итогам проведенной проверки общественница не выявила каких-либо нарушений.
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