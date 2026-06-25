Общественники Серпухова впервые провели рейд по благоустройству в Пущине

В целом состояние дворов положительное: практически на всей территории осуществлен покос травы, детские игровые комплексы в надлежащем состоянии, но требуется актуализировать информационные стенды. Среди выявленных замечаний: уборка территории, тротуаров и парковок необходима в домах Д-1, Д-3, Д-6, Д-12, Д-15; восстановление бордюров, полусфер и плитки — в Д-4 и Д-9; устранение провала покрытия — в Д-8; требуется ликвидация граффити (Д-6) и санитарная обрезка кустарника (Д-12). Особое внимание уделили содержанию подъездов: несмотря на наличие графиков уборки, в ряде из них необходима влажная уборка и устранение дефектов (пятна на полу, отслоение краски, повреждения плитки). Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил: «Представителям УК и других обслуживающих организаций уже направлены соответствующие замечания. Все недочеты держим на контроле до полного их устранения».

