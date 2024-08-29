Общественники из Мытищ передали бойцам СВО бронежилеты и спецтехнику

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» организовал встречу с военнослужащими, которые находились в зоне проведения специальной военной операции. Им передали бронежилеты и другую спецтехнику.

Бойцов встретил депутат Мособлдумы Денис Перепелицын и руководитель фракции «Единая Россия» в Мытищах Юрий Гончарук. Бойцы обратились к общественникам за помощью, а те в свою очередь пообещали все просьбы исполнить. Что-то удалось передать уже во время встречи. Например, топоры, бензопилу и сварочный аппарат.

«Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, играют ключевую роль в защите нашей страны и заслуживают максимального внимания и поддержки», — сказал Денис Перепелицын.

Каждый житель Мытищ может принести гумпомощь, которую передадут на фронт, в отделение партии «Единая Россия» по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 37.

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