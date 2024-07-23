Общественника Панченко из Солнечногорска поздравили с 90-летним юбилеем

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Виктор Панченко отметил 90-летний юбилей. Активист является кандидатом технических наук, заместителем председателя Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов Вооруженных сил «Ракетно-космическая оборона». Виктор Панченко — генерал-майор в отставке.

Депутат Совета депутатов Солнечногорска Алексей Панкратов поздравил юбиляра и передал подарки от имени главы муниципалитета Константина Михалькова.

«Виктор Павлович принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и проектах, проводимых в городском округе. Благодарю за работу и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» — отметил Алексей Панкратов.

Виктор Панченко неоднократно награждался грамотами Правительства Московской области, руководства городского округа Солнечногорск за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни.

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