Общественник проверил изолятор временного содержания в Красногорске

Член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Красногорск Андрей Захаров провел мониторинг изолятора временного содержания в округе. Он побывал в помещениях учреждения.

Мероприятие прошло в рамках акции «Гражданский мониторинг». Общественник осмотрел камеры подозреваемых и обвиняемых, побывал в медицинском кабинете, прогулочном дворе и месте организации питания.

Он оценил качество работы системы видеонаблюдения и подчеркнул, что условия содержания в спецучреждении соответствуют необходимому уровню. Кроме того, Андрей Захаров поговорил с задержанными и убедился в том, что их права соблюдаются.

В итоге работу учреждения он оценил положительно.

