Актер Дмитрий Щербина поддержал рейд «Трезвый водитель» в Красногорске

По инициативе Госавтоинспекции городского округа Красногорск на территории Московской области с 21 июля по 10 августа проходит социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель». К акции присоединился и заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Щербина.

Актер театра и кино обратился к жителям Подмосковья с просьбой проявлять заботу о близких и не оставаться равнодушными, если кто-то собирается сесть за руль в нетрезвом виде. Дмитрий Щербина отметил, что безопасность на дорогах — это ответственность каждого участника дорожного движения.

Отметим, что социальный раунд «Трезвый водитель» проводят для профилактики управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

