Общественник провел встречу по вопросам благоустройства с жителями Химок

Встреча жителей с лидером Движения общественной поддержки Денисом Беляевым прошла в квартале Старбеево. Вопросы благоустройства местной территории обсуждали в формате открытого диалога.

Горожане обратили внимание на необходимость регулярной уборки урн и поддержания чистоты придомовых участков. Также говорили о состоянии детских площадок — игровых элементов, покрытий и озеленения. Кроме того, обсуждалась идея обустройства спортивной площадки для занятий физкультурой и активного отдыха.

Денис Беляев выслушал обращения, зафиксировал проблемные места и предложения жителей. Планируется направить запросы по итогам встречи в профильные ведомства для проверки возможности выполнения озвученных работ.

«Встречи с жителями позволяют напрямую узнать, что действительно волнует людей. Вопросы благоустройства — одни из самых частых, и важно, чтобы каждый голос был услышан. Будем работать над решением проблем», — поделился Денис Беляев.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что системная работа с обращениями жителей по вопросам благоустройства помогает формировать планы развития территорий с учетом реальных потребностей людей.