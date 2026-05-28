Общероссийский День библиотек отметили в Богородском округе

Церемония награждения прошла в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Чествовали не только современных хранителей знаний, но и поздравили старейшую в Ногинске библиотеку.

Начальник управления культуры Елена Дмитроченко вручила благодарственные письма и грамоты лучшим сотрудникам городских и сельских библиотек. Директор Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Елена Пронина отметила слаженную работу, профессионализм и командный дух своих подчиненных.

«Все вместе сотрудники библиотек Богородского округа являются одной большой семьей, преданной своему делу. Благодаря их усилиям, библиотеки не только сохраняют богатое культурное наследие, но и активно развиваются, отвечая на вызовы современности» — отметила Елена Дмитроченко.

Поздравления со 150-летием в этот день принимала и старейшая Глуховская библиотека. В праздничном мероприятии приняла участие депутат Богородского округа Екатерина Щербакова. Она поблагодарила сотрудников за их каждодневный труд и подарила большой термопот для уютных чаепитий во время встреч.

«Очень рада, что наша совместная история развивается: библиотеки ремонтируются, становятся современными, многофункциональными площадками для досуга наших жителей — от малышей до пенсионеров» , — подчеркнула Екатерина Щербакова.

В настоящее время на территории округа работают 15 библиотек, из них пять — в Ногинске. Библиотеки давно вышли за рамки простого места для хранения и выдачи книг. В современном мире они трансформировались в многофункциональные центры, которые отвечают разным запросам общества.