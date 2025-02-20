Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» прошла в Мытищах

Комиссия по образованию и делам молодежи приняла участие в девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2025» в Мытищах. Благодаря совместным усилиям членов комиссии под руководством Екатерины Абубакаровой собрали и передали книги в библиотеку № 2, детскую поликлинику и школу № 8.

Мероприятие приурочили к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Основной его целью является дарение книг не только друзьям и близким, но и социальным и образовательным учреждениям, оказывая «книжную помощь» тем, кто в ней нуждается.

Кроме того, член комиссии и директор школы № 12 Елена Карманова организовала эту благородную акцию в своем учебном заведении, в ходе которой ученики старших классов подарили книги не только библиотеке, но и друг другу.

Важно напомнить, что бумажная книга никогда не утратит своей ценности. Она всегда была, есть и будет актуальным и необходимым подарком. Более 88 регионов нашей страны присоединились за восемь лет к книжной акции. Совместными усилиями собрали и передали больше 1 700 тысяч книг в нуждающиеся организации.

Свыше 7500 библиотек поучаствовали в акции 2024 года. Каждый новый сезон к этой инициативе присоединяется все больше единомышленников, включая Общественную палату городского округа Мытищи.