Общепит и малый бизнес в Подмосковье получат льготы по НДС со второго квартала

Предприятия общепита и малого бизнеса в Московской области смогут получить льготы по НДС уже со второго квартала 2026 года, если выполнят все необходимые условия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Минэкономразвития ранее предложило оценивать показатели для налоговых льгот не ежегодно, а ежеквартально. Президент Владимир Путин одобрил эту идею. В подмосковном министерстве считают, что для предприятий общепита такая мера будет иметь практическое значение.

