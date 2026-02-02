Минспорта Подмосковья напомнило о новых правилах оформления налогового вычета

Новые правила оформления налогового вычета за занятия спортом вступили в силу в 2026 году. Об изменениях рассказали в подмосковном Минспорта.

В 2026 году круг лиц, которые могут получить налоговый вычет, расширили. Теперь его могут оформить не только для себя и несовершеннолетних детей, но и для родителей. Такая возможность доступна, если пожилые люди получают пенсию по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или по потере кормильца.

Максимальная сумма расходов, принимаемых к вычету, остается прежней и составляет 150 тысяч рублей в год. Итоговая сумма возмещения ограничивается размером уплаченного налога и не превышает 19,5 тысячи рублей. При этом учреждение, где проходят занятия, должно быть включено в перечень Минспорта.

Возможность получения налогового вычета за занятия спортом предоставляется в рамках федеральной программы «Спорт России».