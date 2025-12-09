Общеобластной зимний праздник проведут в 80 парках Подмосковья 13 декабря

Более чем в 80 зонах отдыха Московской области 13 декабря пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». В этот день гости смогут окунуться в атмосферу волшебства, принять участие в шествиях и квестах, увидеть представления и даже встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Программа в каждом муниципалитете будет особенной.

Парк семейного отдыха в Дубне организует фестиваль лучших сказочных костюмов, чтение сказок возле очага и большой праздничный хоровод с героями любимых историй.

В Зарайском центральном парке гости смогут слепить снеговиков из соленого теста на мастер-классе, сфотографироваться со сказочными персонажами, посмотреть советские мультфильмы и погреться у теплого очага с чаем.

В парке «Раздолье» в Одинцовском округе пройдут торжественное открытие резиденции Деда Мороза, игра-путешествие «Снежные тайны» и танцевальная вечеринка.

В Свердловском парке в Лосино-Петровском можно будет написать письмо зимнему волшебнику, посетить его избу, посмотреть кукольное представление и смастерить снеговика из пластилина.

Парк «Елочки» в Домодедове также подготовил для посетителей мастер-класс по написанию писем Деду Морозу, открытие его резиденции и почты. Гостей ждут праздничное шествие, уютные фотозоны и чайные станции.