Общеобластной субботник прошел во всех микрорайонах Химок | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 15:59 Общеобластной субботник прошел во всех микрорайонах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

В Химках состоялся областной субботник, охвативший свыше 50 локаций в каждом из микрорайонов города. Всего в нем приняли участие более трех тысяч человек.

Волонтеры, местные депутаты, активисты, общественные деятели и представители партии «Единая Россия» привели в порядок дворы, парки, скверы и другие общественные зоны. Необходимый инвентарь, такой как перчатки, мусорные пакеты, грабли и лопаты, выдавали организаторы на месте.

Реклама

На центральной локации возле реки Химки территорию приводили в порядок депутаты Юлия Ишкова, Татьяна Кавторева, Александр Васильев, а также лидеры Движения общественной поддержки Ольга Кириллова и Егор Ченюк.

В микрорайоне Сходня в уборке участвовали жители вместе с депутатом Русланом Шаиповым и лидером Движения общественной поддержки Олесей Климачевой.

Мероприятия также прошли в других районах, включая Кутузовский и Новые Химки, и на территориях школ.

В рамках месяца чистоты и порядка в Химках благоустроены дворовые зоны и улично-дорожная сеть, в том числе тротуары и прилегающие территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».