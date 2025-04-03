Общеобластной субботник пройдет в Истре 12 апреля

Мероприятие приурочено к месячнику чистоты, который проходит по всему Подмосковью. Начало субботника на всех локациях в 10:00.

В этом году из-за погодных условий коммунальные службы округа приступили к уборке территорий на две недели раньше срока. Убирали мусор и прошлогоднюю листву, мыли тротуары и улицы, приводили в порядок парки и общественные пространства, а также пилили деревья и обновляли краску на урнах, скамейках, элементах детских и спортивных площадок. В работах принимало участие более 500 рабочих и около 100 единиц различной техники.

Общий большой общий субботник разделят на несколько локаций. В городе Истра запланировали 10 точек уборки, две из которых станут центральными. Первая находится за Домом ветеранов на улице Ленина, причем приводить в порядок будут территорию от железнодорожной станции Истра до Пролетарской улицы. Второй участок расположен возле домов № 55 и 57 на улице 9-й Гвардейской дивизии.

