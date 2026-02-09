Общеобластной спортивный праздник прошел в парке Воскресенска

Мероприятие «Спорт для всех» состоялось 7 февраля в парке усадьбы Кривякино. Оно собрало жителей всех возрастов, чтобы продемонстрировать важность здорового образа жизни.

Программа праздника была насыщенной. Для гостей организовали семейные эстафеты «Игры победителей» от координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки», творческие мастер-классы по оригами, фотозону и выставку снимков «В объективе — спорт!».

Особой популярностью пользовались театрализованная «Веселая зарядка» от театра ростовых кукол «Софит» и динамичная «Зимняя эстафета» от культурного центра «Гармония». В центре «Усадьба Кривякино» отметили, что день показал: спорт — это не только рекорды, но и радость общения, общие победы и искренние эмоции.

Парк усадьбы Кривякино традиционно служит главной площадкой для общеобластных праздников. Например, в конце января здесь с успехом прошел «Зачетный парк», посвященный Дню студента, с концертами, мастер-классами и спортивными состязаниями.