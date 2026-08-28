Общеобластной праздник проведут в 81 парке Подмосковье 1 сентября

В Московской области 81 зона отдыха 1 сентября присоединится к общеобластной акции «Парк знаний». Площадки превратятся в интерактивные пространства для познавательного семейного досуга.

В Одинцове юные посетители смогут посетить гуманитарные, творческие и технические мастер-классы, поучаствовать в семейном квест-забеге, а завершится день концертом «Осенние знания». В Кашире программа объединит парад первоклассников, тематические зоны силовых структур, ПДД-квест, презентацию спортивных секций и финальный концерт «Вместе весело шагать».

Посетителей парка «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском встретит «Школьный карнавал», площадка профессий, уроки программирования и декоративного искусства, экскурсия по усадьбе и интеллектуальные игры.

В парке в Жуковском будет работать профориентационная зона с различными станциями — от лингвистики до физики, где гости также встретятся с авиационным фотографом Артуром Саркисяном. В Орехово-Зуевском Парке 30-летия Победы состоятся беседа о творчестве Геннадия Спирина, театральные постановки, игра «Остров ошибок» и парад первоклассников.

Акция объединит парады школьников, открытые уроки, научные шоу и выставки учреждений дополнительного образования. Организаторами выступят Министерство культуры и туризма региона и «МосОблПарк».