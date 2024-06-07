Общеобластная тренировка по эвакуации прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Отработку действий при пожаре провели почти на двухстах объектах: в торгово-развлекательных центрах, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы и других. Участниками стали свыше 10 тысяч человек.

Такие тренировки проводят, чтобы научить людей правильно действовать в экстренных ситуациях. Главное — не поддаваться панике и организованно покинуть здание через пожарные выходы. Участникам мероприятия показали, как и в каких случаях использовать огнетушитель, а также где они находятся.

«Эвакуация отрабатывается после получения условного сигнала о пожаре, далее все работники в соответствии с инструкциями проводят необходимые мероприятия и действия, слаженно эвакуируются и докладывают руководителю организации», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Денис Корнев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске общеобластная тренировка по эвакуации прошла без нарушений. Такие отработки проводятся в Московской области ежеквартально.

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