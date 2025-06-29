Выпускной бал провели в усадьбе Горенки — любимой резиденции императора Петра II в Балашихе. В этом году локацию оформили в русском стиле с фотозонами и арт-объектами.
Для ребят прозвучали видеообращения от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Выпускников также поздравили депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
«Поздравляю с окончанием школы. Вы прошли огромный путь. От всей души желаю ничего не бояться, ставить перед собой амбициозные цели, следовать за своей мечтой. Мы любим Балашиху. Мы любим Россию», — сказал Вячеслав Фомичев.
Сергей Юров поблагодарил педагогов и родителей за их труд.
«От всей души поздравляю вас с праздником! С выпускным! Мы сильно постарались, чтобы вы хорошо отдохнули. Мы вас любим. Мы рядом с вами. Только вперед! У вас все получится!» — сказал Сергей Юров.
Для гостей праздника выступили актеры в исторических костюмах, артисты провинциального цирка, ди-джей и кавер-группы «Первый бал Наташи Ростовой». Ведущим мероприятия стал МС, ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич. Завершился вечер концертом популярной певицы Мари Краймбрери.
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Общегородской выпускной бал прошел в усадьбе Горенки в Балашихе
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