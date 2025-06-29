Общегородской выпускной бал прошел в усадьбе Горенки в Балашихе

Выпускной бал провели в усадьбе Горенки — любимой резиденции императора Петра II в Балашихе. В этом году локацию оформили в русском стиле с фотозонами и арт-объектами.

Для ребят прозвучали видеообращения от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Выпускников также поздравили депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Поздравляю с окончанием школы. Вы прошли огромный путь. От всей души желаю ничего не бояться, ставить перед собой амбициозные цели, следовать за своей мечтой. Мы любим Балашиху. Мы любим Россию», — сказал Вячеслав Фомичев.