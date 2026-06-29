Общегородской выпускной бал прошел в Реутове

Чествование выпускников 2026 учебного года состоялось в деловом комплексе «Мир» 27 июня. В этом году в Реутове школы закончили 422 человека.

С этим важным событием ребят поздравили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Алексей Ковязин.

В этом году 99 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении, пятеро из них получили высший балл на Едином государственном экзамене.

«За каждым из этих достижений стоит колоссальный труд самих ребят, поддержка семей и высочайший класс всей педагогической школы города. Победа получилась общей и по-настоящему весомой», — сказал Игорь Брынцалов.

Алексей Ковязин подчеркнул, что школы Реутова уверенно входят в число лидеров Подмосковья. «Это подтверждает, что в нашем городе создана сильная система образования, помогающая каждому ребенку раскрыть свой потенциал», — добавил глава округа.

Выпускники и их родители в свою очередь поблагодарили учителей за труд, мудрость и ценные знания. Торжественную церемонию продолжили прощальные вальсы и выступления творческих коллективов города.