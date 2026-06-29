Общегородской выпускной бал прошел в Дмитрове

Выпуск 2026 года стал одним из самых успешных за последние годы. 109 учеников стали медалистами, девять — победителями и 37 — призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Уже 17 выпускников набрали по 100 баллов на Едином государственном экзамене, при этом обработка результатов по отдельным предметам еще продолжается. Трое ребят стали мультистобалльниками.

Михаил Шувалов вручил медалистам благодарственные письма главы округа и медали «За особые успехи в учении», а также поблагодарил педагогов и родителей за поддержку, которую они оказывали ребятам на протяжении всех школьных лет.

«У вас завершается важный этап жизни, впереди — новые возможности, серьезные решения и самостоятельный путь. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели, быть смелыми и настойчивыми. И где бы вы ни учились и ни работали, помните: Дмитровская земля всегда будет вашим домом и всегда будет ждать вас», — обратился к выпускникам глава округа.

В свою очередь ребята вручили Михаилу Шувалову символический подарок на память — лампу Алладина, чтобы она помогала воплощать в жизнь самые важные желания.

Завершился праздник большой дискотекой, которая стала финальным аккордом школьной истории для сотен юношей и девушек.