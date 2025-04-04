Общегородской субботник проведут в парке Толстого в Химках 5 апреля

Желающих принять участие в уборке территории будут ждать рядом с фонтаном у партера в 10:00. Фронт работ широкий: активистам предстоит расчистить аллеи и зеленые зоны, а также высадить новые растения: липы, дубы, ели, рябины, дерн и жасмин. Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки, грабли и лопаты — выдадут на месте.

Уборку проведут под музыку, а восстановить силы активисты смогут на полевой кухне. Дети смогут принять участие в развлекательных мастер-классах.

Отметим, что уборку уже провели в Новых и Старых Химках на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина, Кирова, Мичурина, Ленинском проспекте и Коммунальном проезде, а также в Левобережном на улицах Нахимова и Зеленая.