Общегородской субботник прошел в Люберцах

В Люберцах собрали более 250 кубометров опавшей листвы в рамках общегородского субботника, который прошел 25 октября. Повторные мероприятия состоятся на территории округа 1 ноября.

В субботнике приняли участие жители, муниципальные депутаты и представители администрации.

«Вместе с жителями и коллегами по Совету депутатов мы вышли на улицы Дзержинского и привели в порядок внутридворовые пространства и общественные территории, которые, по мнению жителей, наиболее остро нуждались в уборке», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы фракции «Единая Россия» Виктор Худяков.

Участники собрали мусор и опавшую листву. Для этого управляющие компании привлекли 14 единиц техники.

«Убрали тротуары, проезжую часть, детские площадки. Работа простая, но нужная — она объединяет и напоминает, что чистота и порядок в округе зависят не только от служб, но и от нашей общей вовлеченности», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Люберцы фракции «Единая Россия» Евгений Клейнбурд.

Повторный субботник пройдет в Люберцах 1 ноября с учетом пожеланий жителей.