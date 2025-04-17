Общегородской субботник пройдет в Лосино-Петровском 26 апреля

Текущий ремонт запланирован на 17 участках, в том числе восемь — с усовершенствованным асфальтобетонным покрытие и девять — с отсыпкой щебнем. На данный момент приступили к работам в Свердловском на улице Набережная от дома № 10 вдоль реки Клязьма до дома № 14. Общая площадь ремонта составит около двух тысяч квадратных метров, а в поселке Биокомбината — 1650 квадратных метров. По просьбе жителей отремонтировали дорогу на улице Чкалова площадью 1850 квадратных метров. Далее по плану — проезжие части к СНТ «Мечта» и СНТ «Свердловчанка», затем — на Садовой улице в Свердловском.

В Лосино-Петровском начался сезон проведения субботников. Дорогу и прилегающую к ней территорию на улице Гоголя приведут в порядок 29 марта. Сотрудники «Городского хозяйства» вывезли более 60 мешков сухой листы и мусора, а во время предыдущего субботника в поселке Биокомбината очистили лесопарковую зону и склон вдоль Щелковского шоссе и вывезли более 30 мешков.