Общегородской субботник пройдет в Лосино-Петровском 26 апреля
Сергей Джеглав, его заместители и профильные специалисты провели оперативное совещание. На повестке несколько вопросов — ремонт дорог, подготовка ко Дню Победы и проведение общегородского субботника 26 апреля.
Текущий ремонт запланирован на 17 участках, в том числе восемь — с усовершенствованным асфальтобетонным покрытие и девять — с отсыпкой щебнем. На данный момент приступили к работам в Свердловском на улице Набережная от дома № 10 вдоль реки Клязьма до дома № 14. Общая площадь ремонта составит около двух тысяч квадратных метров, а в поселке Биокомбината — 1650 квадратных метров. По просьбе жителей отремонтировали дорогу на улице Чкалова площадью 1850 квадратных метров. Далее по плану — проезжие части к СНТ «Мечта» и СНТ «Свердловчанка», затем — на Садовой улице в Свердловском.
В Лосино-Петровском начался сезон проведения субботников. Дорогу и прилегающую к ней территорию на улице Гоголя приведут в порядок 29 марта. Сотрудники «Городского хозяйства» вывезли более 60 мешков сухой листы и мусора, а во время предыдущего субботника в поселке Биокомбината очистили лесопарковую зону и склон вдоль Щелковского шоссе и вывезли более 30 мешков.
Общегородской субботник пройдет 29 апреля. Жителей Лосино-Петровского пригласили присоединиться к инициативе. О месте и времени глава округа сообщит дополнительно.
«Полным ходом идет подготовка к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. Будут установлены 110 комплектов флагов вдоль основных автомобильных дорог Лосино-Петровского. На территории городского округа расположено 16 памятников и одна мемориальная доска. 10 объектов будут отремонтированы силами МБУ „Городское хозяйство“, три — предпринимателями Лосино-Петровского. Все памятники, требующие косметического ремонта, будут приведены в соответствие до конца апреля», — дополнил Сергей Джеглав.
На этой неделе глава городского округа запланировал личный прием граждан совместно с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым, выездной прием сотрудников ООО «Царицыно Эталон», участие в празднике, посвященному Дню труда в Подмосковье, обход территорий и участие в годовом отчете о работе управляющей компании «Инвестпроект» в поселке Биокомбината.