Общегородское собрание для родителей первоклассников прошло в Королеве

В новом корпусе школы № 1 на Октябрьской улице в Королеве провели общегородское собрание для родителей «Ваш ребенок-первоклассник. Слагаемые успешного обучения», посвященное началу учебного года. Первый заместитель главы города Илья Конышев рассказал собравшимся о ключевых направлениях развития образования в округе.

Мероприятие объединило родителей, педагогов и специалистов. Учителя и психологи дали родителям советы по вопросам адаптации детей к новым условиям. Руководитель королевского Отдела ГИБДД Сергей Адамов напомнил о безопасности на пути в школу. Он также рассказал о мерах, которые помогут избежать дорожных происшествий.

Участники встречи узнали и о возможностях муниципальных библиотек в работе с самыми юными читателями. Об этом им рассказала руководитель Централизованной библиотечной системы Королева Светлана Ольденбургер. Она отметила, что необходимо прививать детям любовь к чтению.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму Игорь Бакун призвал родителей вовлекать детей в занятия спортом. Он отметил, что физическая активность крайне важна для общего развития ребенка.

Затронули на мероприятии и тему здоровья. Заведующая детским лечебно-профилактическим отделением Королевской стоматологической поликлиники Евгения Корнева рассказала о профилактике кариеса и важности формирования у детей здоровых привычек.

Во время встречи родители смогли задать все интересующие их вопросы напрямую специалистам и оперативно получить на них ответы.