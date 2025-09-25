Городское родительское собрание на тему безопасности детей прошло в Мытищах

Мероприятие в гимназии № 16, провели для анализа причин дорожно-транспортных происшествий с участием подростков и разработки мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Печальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних представили на встрече.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское», подполковник полиции Алексей Столяренков подробно рассказал о правилах безопасного поведения детей на дорогах. Спикер подчеркнул, что авторитет родителей играет важную роль в формировании у детей навыков безопасного поведения.

Зафиксировано в Подмосковье 300 дорожных происшествий с участием детей, в которых погибли 23 несовершеннолетних и 323 получили травмы. Произошло 15 таких происшествий в Мытищах. Алексей Столяренков отметил, что увеличилось количество аварий с участием подростков на велосипедах, электросамокатах, скутерах и питбайках.

«Дорога — это не место для игр», — напомнил он, призвав родителей донести эту мысль до каждого школьника. Дополнительные рекомендации родителям и ответы на вопросы предоставили представители инспекции по делам несовершеннолетних 3 отдела полиции Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Анастасия Дробышева и педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» Ирина Мухина.

Собрание показало, что для обеспечения безопасности детей на дорогах необходимы совместные усилия родителей, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции.