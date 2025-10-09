Обрезку яблоневой аллеи на набережной начали в Дубне

Работы ведет группа профессиональных агрономов из питомника «Мастера сада» под контролем дубненских озеленителей. Перед ними поставлена задача омолодить яблоневую аллею на набережной Волги к 70-летию наукограда.

Главный агроном питомника Александр Дыхныч, профессионал с 30-летним стажем, пояснил, что все больные и сухие ветки с яблонь нужно обязательно удалять, чтобы сохранить деревья.

«Обрезка — это работа, которую можно и нужно проводить в городе для оздоровления деревьев. После обрезки они меньше болеют и поражаются вредителями, лучше растут», — рассказал Александр Дыхныч.

Специалисты предварительно осматривают каждый ствол и составляют план омоложения. Результат работ можно будет оценить уже весной.

Кроме того на набережной рядом с 60-летними яблонями высажены и молодые деревья на замену. Их крону уже начинают формировать, чтобы аллея — визитная карточка Дубны — всегда радовала жителей и гостей города.