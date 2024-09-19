Образовательный центр в ЖК «Новогорск Парк» построят в Химках в 2026 году

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест включает школу и детский сад. Строительные работы специалисты планируют завершить к началу 2026 года.

Площадь здания нового образовательного комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также специалисты установят современные детские игровые городки и площадки для воркаута.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», — поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Новый воспитательно-образовательный комплекс позволит решить вопрос с нехваткой мест для детей в учебных учреждениях.

Напомним, что в Химках активно идут ремонтные работы в детском саду «Радуга». Специалисты приступили к монтажу окон и витражей, установке систем отопления и водоснабжения и наружных сетей. Реконструкция завершится в 2025 году.

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