Образовательный центр построят на улице Лорха в поселке Красково

Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области утвердила проект воспитательно-образовательного комплекса на улице Лорха в поселке Красково. Новый комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на 500 мест и детский сад для 120 воспитанников.

«Общая площадь образовательной организации составит более 11,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание, высотой от двух до трех этажей, выполнят в форме восьмиугольника, что обеспечит хорошую освещенность помещений и просторный внутренний двор для мероприятий и отдыха. В проекте будут использовать разнофактурные материалы: фасады облицуют плиткой из литого бетона с текстурой кирпича, а верхние этажи — стеклом и металлическими кассетами, обеспечивающими максимальное дневное освещение.

Отмечается, что цветовое решение фасадов будет гармонировать с окружающей застройкой и природой, а внутренние фасады выделяться яркими акцентами для различных функциональных зон: детского сада, начальной и основной школ.

В детском саду обустроят пять групп для малышей, музыкальный зал, кабинеты для кружков, пищеблок и медблок. Школа на 20 классов предусматривает два спортзала, лаборатории, актовый зал, библиотеку и другие учебные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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