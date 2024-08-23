Образовательный центр № 21 в Ногинске откроется 1 сентября

Капитальный ремонт образовательного центра № 21 завершается на улице Климовска в Ногинске. Учреждение заработает уже 1 сентября, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

Сейчас на объекте трудятся более 30 рабочих, а также задействованы три единицы техники. Проводится уборка помещений и расстановка мебели. Отмечается, что общая площадь здания составляет почти 2,8 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ. Он отметил, что старые учреждения после модернизации они практически не отличаются от только что построенных.

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