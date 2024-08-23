Сегодня 12:28 Образовательный центр № 21 в Ногинске откроется 1 сентября Фото: Пресс-служба Минстроя МО
Капитальный ремонт образовательного центра № 21 завершается на улице Климовска в Ногинске. Учреждение заработает уже 1 сентября, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.
Сейчас на объекте трудятся более 30 рабочих, а также задействованы три единицы техники. Проводится уборка помещений и расстановка мебели. Отмечается, что общая площадь здания составляет почти 2,8 тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ. Он отметил, что старые учреждения после модернизации они практически не отличаются от только что построенных.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 13:42 Производство систем управления для башенных кранов запустят в Домодедове
Сегодня 13:42 Захватчики волгоградского ИК подтвердили свою причастность к ИГИЛ
Сегодня 13:36 Начальник волгоградской ИК-19 попал в заложники
Сегодня 13:35 Сотрудников ФСИН взяли в заложники на заседании комиссии в Волгоградской области
Сегодня 13:33 В Одессе неизвестные сожгли несколько машин военнослужащих
Сегодня 13:31 Опыт лагеря «Литвиново» по организации отдыха детей изучат в Узбекистане
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте