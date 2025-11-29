Образовательный проект по социальной адаптации бойцов СВО запустили в Подмосковье

Президентская академия в Красногорске совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области начала реализацию образовательного проекта, который поможет ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и развивать профессиональные навыки. Участникам будет доступно четыре программы.

Одна из программ направлена на повышение личной эффективности, развитие эмоционального интеллекта и сохранение психологического здоровья. Эксперты академии оценивают уровень стресса у слушателей и дают практические рекомендации по самоподдержке.

«Основная цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: „Стрессоустойчивость профессионала: работа без выгорания“ заключается в формировании и развитии компетенций, необходимых для правильного преодоления стресса и предотвращения профессионального выгорания среди специалистов разных профессий», — уточнил директор Центра дополнительного образования и развития компетенций МОФ РАНХиГС Владимир Ким.

Он также отметил, что курс по основам правового консультирования разработан особенно тщательно, поскольку защита прав участников СВО и их семей — одно из приоритетных направлений государственной политики. Программа помогает ветеранам правильно и системно понимать свой правовой статус.

Еще одна программа посвящена основам предпринимательства. Она уже стала одной из самых востребованных среди ветеранов. В ее рамках слушатели учатся составлять бизнес-план, знакомятся с правилами правового комплаенса, изучают способы привлечения инвестиций, основы продаж и продвижения личного бренда.

В конце декабря всех выпускников пригласят на торжественную церемонию вручения удостоверений о повышении квалификации. Кроме того, академия оказывает индивидуальную поддержку ветеранам в вопросах своей компетенции.