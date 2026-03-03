Образовательный набор поможет детям Подмосковья изучить ПДД

В гимназии №14 города Одинцово 3 марта прошел интерактивный урок по правилам дорожного движения для третьеклассников. Мероприятие организовали представители Госавтоинспекции Московской области и ГК «Урбантех» при поддержке администрации Одинцовского городского округа.

Урок проводился с использованием образовательного набора «Дом-Школа-Дом», который помогает детям составить безопасный маршрут от дома до школы. Этот проект стал новым инструментом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Инновационный проект “Дом-Школа-Дом”, который постепенно масштабируется, стартовал в подмосковных школах в конце 2025 года. В наборе есть все необходимое для того, чтобы ребенок смог самостоятельно составить свой безопасный маршрут — это позволяет в игровой форме изучить и запомнить правила дорожного движения», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Набор «Дом-Школа-Дом» включает в себя поле для составления маршрута, тематические наклейки с элементами инфраструктуры, блокнот с правилами безопасного поведения и световозвращающую наклейку-стикер для повышения видимости ребенка в темное время суток.

Ознакомиться с видеороликом-инструкцией о наборе «Дом-Школа-Дом» можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/videogalereya/postroi-svoi-bezopasnyi-marsrut-vmeste-s-novym-obrazovatelnym-naborom-dom-skola-dom.