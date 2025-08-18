Образовательный курс по основам жилищного законодательства пройдет в Подмосковье

В учебно-курсовом комбинате ЖКХ разработали программу повышения квалификации «Основы жилищного законодательства». Она помогает подготовиться к сдаче квалификационного экзамена, знакомит с основными понятиями жилищного законодательства России, обучает работе с нормативно-правовыми актами, а также составлению правовых документов и решению практических задач.

Программа включает тест-тренажер, с помощью которого можно проверить свои знания. Обучение проходит в дистанционном формате, а доступ ко всем материалам сохраняется навсегда. Цель программы — подготовка специалистов, планирующих работу в сфере ЖКХ, а также повышение квалификации руководителей управляющих организаций и последующая сдача квалификационного экзамена в соответствии с законодательством.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По завершении курса участники получают Удостоверение о повышении квалификации, которое вносится в Федеральный реестр документов об образовании.