Образовательный комплекс построят в поселке Октябрьском в 2027 году

В поселке Октябрьский в городском округе Люберцы рабочие заливают фундамент будущего воспитательно-образовательного комплекса. Он будет состоять из детского сада на 200 мест и школы для полутора тысяч учеников.

Площадь комплекса превысит 22 тысячи квадратных метров. В зданиях оборудуют не только стандартные классы, но и мастерские, просторные спортивные и актовый залы, помещения для питания, медицинский блок и современный библиотечно-информационный центр.

Для воспитанников детского сада создадут групповые ячейки с зонами для сна, игр и приема пищи. Кроме того, на прилегающей территории появятся современные спортивные и игровые площадки.

Объект возводят на участке площадью 5,85 гектара в рамках государственной программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области». Работы проводят за счет бюджета региона в соответствии с целям национального проекта «Молодежь и дети».

Завершение строительства запланировано на 2027 год.