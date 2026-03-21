Образовательный комплекс построят в поселке Красково в Люберцах
20 марта ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в поселке Красково проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Проект школы на 500 мест и детского сада на 120 мест стал дипломантом Союза московских архитекторов в номинации «Лучший объект нового строительства» конкурса «Наша школа».
Открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2027 года.
«Сейчас на объекте выполнено 97% обратной засыпки котлована, монолитные конструкции первого этажа завершены полностью. Ведутся работы по устройству монолитных конструкций второго этажа», — отметил Владимир Волков.
Строительство еще одного воспитательно-образовательного комплекса — школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест — продолжается в поселке Октябрьский. Его открытие также намечено на 1 сентября 2027 года.