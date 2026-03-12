Образовательный комплекс на 620 мест построят в Люберцах в 2027 году

Школу на 500 мест и детский сад на 120 мест возводят в поселке Красково. Проект стал дипломантом смотра-конкурса «Наша школа» в номинации «Лучший объект нового строительства».

Здание площадью более 11,5 тысячи квадратных метров спроектировано в форме правильного восьмиугольника. Как рассказал генеральный директор группы компаний «Некрасовка Девелопмент» Константин Юферов, при разработке функциональных зон использовали оригинальные решения, позволяющие разделить пространства для начальной школы, старшеклассников и детского сада. Внутренний двор станет общешкольным форумом и зоной отдыха для учеников младших классов.

В комплексе предусмотрены кабинеты, лаборатории, библиотека, два спортзала. Особенностью школы станет библиотечно-информационный центр на двух этажах с IT-зоной, компьютерным классом и читальным залом. В отделке используют панорамные окна, винтовую лестницу и креативные зоны для досуга.

Строительство началось в феврале 2025 года. Сейчас готовность объекта составляет 35%. На площадке трудятся более 70 человек, возводятся стены и опорные колонны.