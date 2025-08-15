Образовательный интенсив о работе криминалистов прошел в Солнечногорске

В парке культуры и отдыха в Солнечногорске прошел образовательный интенсив «Профессии будущего», где собрались активисты и молодежь округа. В числе участников были представители трудового отряда «Чистогорье», Молодой Гвардии и Волонтеров Подмосковья.

Эксперт-криминалист из отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД подробно рассказал о тонкостях своей работы, о том, как проводится осмотр места происшествия и изъятие следов, а также провел практическое занятие по снятию отпечатков пальцев.

«Мы рады, что в нашем округе проходят такие познавательные мероприятия, которые помогают молодежи определиться с будущей профессией. Знакомство с работой полиции, особенно с такой захватывающей областью, как криминалистика, безусловно, расширит горизонты ребят», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Кроме мастер-класса, сотрудники полиции рассказали о преимуществах поступления в Московский университет МВД России имени Кикотя, где можно получить высшее образование бесплатно.

«Важно, чтобы наша молодежь видела реальные перспективы развития и понимала, какие возможности открывает перед ними государственная служба. Мероприятие стало ценным опытом для юных жителей Солнечногорска. Они смогли прикоснуться к работе правоохранительных органов и узнать о востребованных и перспективных направлениях в этой сфере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Участникам рассказали о преимуществах обучения в Универстиете МВД России: гарантиях трудоустройства, выплатах, обеспечении общежитием и формой, а также о льготах и зачислении учебного времени в трудовой стаж.

Организацию события взял на себя Отдел молодежной политики Администрации городского округа Солнечногорск.