Образовательный форум для волонтеров прошел в Люберцах

Первая часть встречи была теоретической. Участникам рассказали, как устроены волонтерские корпуса Подмосковья и какие направления добровольчества сегодня развиты в регионе — социальное, спортивное, патриотическое, экологическое, культурное и инклюзивное. Каждый мог выбрать то, что ближе именно ему.

«Сегодня ребята работают в командах, они учатся, слушают, взаимодействуют, мы учим их основным правилам взаимодействия и коммуникации, рассказываем о том, кто такие волонтеры, чем волонтерская деятельность отличается от не волонтерской», — отметила Екатерина Халикова.