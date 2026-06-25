Образовательный форум для волонтеров прошел в Люберцах
В молодежном центре «Лидер» города Дзержинский собралось около 30 участников добровольческих организаций. Главным спикером стала региональный координатор движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Халикова.
Первая часть встречи была теоретической. Участникам рассказали, как устроены волонтерские корпуса Подмосковья и какие направления добровольчества сегодня развиты в регионе — социальное, спортивное, патриотическое, экологическое, культурное и инклюзивное. Каждый мог выбрать то, что ближе именно ему.
«Сегодня ребята работают в командах, они учатся, слушают, взаимодействуют, мы учим их основным правилам взаимодействия и коммуникации, рассказываем о том, кто такие волонтеры, чем волонтерская деятельность отличается от не волонтерской», — отметила Екатерина Халикова.
Во второй части ребята перешли к практике. Участники выполняли задания на сплочение команды, а также вместе разбирались, какими качествами должен обладать настоящий волонтер. Сообща пришли к выводу: главное — это неравнодушие и готовность помогать.
Движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет уже более 67,8 тысячи участников. Подобные встречи дают добровольцам возможность не только получать новые знания, но и находить единомышленников — чтобы вместе делать добрые дела еще эффективнее.