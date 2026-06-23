Образовательный форум для люберецких волонтеров прошел в Дзержинском

В воскресенье, 21 июня, в молодежном центре «Лидер» города Дзержинский прошел образовательный форум для добровольцев, главным спикером которого выступила региональный координатор движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Халикова. Она представила подробную презентацию о структуре, целях и перспективах развития волонтерского движения в регионе, рассказала о проводимых акциях, роли активистов и способах вовлечения в добровольческую деятельность.

Екатерина Халикова отметила: «Сегодня мы обучаем ребят основным правилам взаимодействия и коммуникации. Рассказываем, чем отличается волонтерская деятельность, для чего она нужна. Пытаемся развивать важные качества, сформировать мотивационную заинтересованность у ребят». Интерактивная часть форума прошла в неформальной обстановке: участники делились впечатлениями о самых запоминающихся мероприятиях. Большинство активистов отметили работу по сбору гуманитарной помощи, встречи с ветеранами и бойцами СВО, участие во всероссийских акциях.

Директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов рассказал, что волонтеры также поделились опытом работы на крупных спортивных событиях, экологических субботниках и адресной поддержке нуждающихся. Команды успешно выполнили ряд заданий, которые помогли им лучше понять важность взаимовыручки и командного духа. В образовательном форуме приняли участие более 30 человек.