Образовательные центры из Истры вошли в топ-10 регионального рейтинга

Центр детского и юношеского туризма и краеведения занял третье место, Центр творческого развития и гуманитарного образования — пятое, а Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» муниципального округа Истра — шестое. Итоги подвели на семинаре-совещании «Дополнительное образование детей в Подмосковье: традиции и инновации».

Мероприятие прошло на площадке Национального центра «Россия».

Сотрудников учреждений Алексея Чернявского и Аллу Бугаеву наградили благодарностью Министерства образования Московской области за многолетний труд и успешную работу по обучению и воспитанию детей. Как отметила делегация преподавателей из Истры, успех этих центров — общая заслуга коллективов, учеников и их родителей.

На семинаре не только подвели итоги, но и наметили планы на будущее.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.