Образовательные интенсивы для школьников прошли в Королеве

150 школьников Королева провели каникулы на образовательных интенсивах в рамках проекта «ШАГ». Занятия организовали на базе лицея и двух гимназий, программа была направлена на подготовку к олимпиадам.

Весенняя смена охватила учеников городских школ, которые прошли углубленное обучение по девяти направлениям. Площадки развернули в лицее № 19, гимназиях № 5 и № 11. В расписании были русский язык, математика, физика, информатика, английский язык, физическая культура, экономика, химико-биологический профиль и география.

Основное внимание уделили лекциям и практическим занятиям. Школьники решали задачи повышенной сложности, разбирали типовые задания и отрабатывали навыки, необходимые для участия в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Дополнительно для участников организовали спортивные игры и выезд на городской фестиваль «Кванториада», который открылся в четверг.

Проект «ШАГ» — Школьная Академия Главы — действует в Королеве с 2022 года. Инициатором выступил глава города Игорь Трифонов. Программа ориентирована на поддержку талантливых учеников и развитие их способностей во время каникул.

«Наша задача — создать условия, при которых дети смогут раскрыть свой потенциал и показать высокие результаты на олимпиадах», — отметил Игорь Трифонов.

Участие в смене для победителей и призеров олимпиад остается бесплатным. Проект продолжает расширять образовательные возможности для школьников округа.