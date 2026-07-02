Обработку от борщевика проведут в 24 населенных пунктах Можайского округа

С начала июля в Можайском округе обработку от борщевика проведут в 24 населенных пунктах. Работы осуществляются тремя способами: химическим, механическим и комбинированным.

В водоохранных зонах используется исключительно механический метод — борщевик скашивают. Для химической обработки применяют безопасные сертифицированные средства.

В ближайшие дни обработают территории в Шевардино, Доронино, Семеновском, Бородино, Борисово, Лыткино, Заречье, Власово, Пеньгово, Старом Селе, Бараново, Коровино, Андреевском, Кикино, Телятьево, Камынинке, Цыплено, Аксентьево, Алексеенках, Артемках, Утицах, Чебуново, Больших Парфенках и Михайловском. Завершить работы планируют до 8 июля. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погоды.

Администрация напоминает, что работы проводятся на землях муниципальной, неразграниченной и собственности Московской области. Владельцы и арендаторы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик на своей территории. В округе работает горячая линия для вопросов и предложений: 8-496-38-42-220.