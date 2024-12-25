Обрабатывающее производство в Подмосковье выросло почти на 10% за год

Промышленное производство выросло в Подмосковье на 8,6% с начала года. При этом в обрабатывающем секторе рост составил почти 10%, рассказали в региональном Мининвесте.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерины Зиновьевой, с января по ноябрь рост обрабатывающего производства составил 9,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Наибольший рост зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий — 38,9% и 50,4% соответственно», - рассказал она.

Екатерина Зиновьева добавила, что за этот период в Подмосковье значительно увеличилось производство в секторе легкой промышленности. Так, на 29,1% увеличился выпуск текстильных изделий, на 27,5% - кожи и на 13,3% - одежды.

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