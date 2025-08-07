Обрабатывающая промышленность принесла Подмосковью 3,5 трлн рублей с января

За первое полугодие 2025 года предприятия обрабатывающей промышленности Московской области заработали 3,5 триллиона рублей — это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.

Производства региона выпускают разнообразную продукцию — от повседневных товаров до сложных технологий. Такое разнообразие помогает экономике быть устойчивой: пополняется бюджет, развиваются современные технологии, появляются новые рабочие места в важных отраслях.

Наибольший вклад в общий оборот внесла пищевая промышленность — она принесла 754 миллиарда рублей, что составляет почти 22% от общего объема. Существенную долю занимает и производство готовых металлических изделий — 600 миллиардов рублей, или более 17%. Также заметны объемы у химической промышленности, у производителей неметаллических минеральных материалов и у предприятий, выпускающих изделия из резины и пластика.

Больше всего в первом полугодии вырос оборот у производителей кожи — в 2,4 раза, до 26 миллиардов рублей, а компании, создающие компьютеры, электронику и оптику, увеличили свои показатели в 1,6 раза, до 149 миллиардов.