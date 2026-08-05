Оборудование для реанимации новорожденных поступило в детскую больницу Люберец

В Детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства поступило современное оборудование для оказания помощи новорожденным, в том числе недоношенным детям. Новая техника предназначена прежде всего для отделения реанимации и интенсивной терапии.

Многопараметрические мониторы, инкубатор открытого типа, аппарат искусственной вентиляции легких и другое оборудование закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Инкубатор открытого типа предназначен для выхаживания новорожденных с критическими нарушениями дыхания, сердечной деятельности и терморегуляции. Комплекс объединяет открытый реанимационный столик с сервоконтролируемым подогревом, встроенные весы, пульсоксиметр, монитор артериального давления, аппарат для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, а также систему фототерапии. Одно из главных преимуществ оборудования — возможность круглосуточного доступа к маленькому пациенту без нарушения температурного режима.

«Новое оборудование позволяет выхаживать самых маленьких пациентов с массой тела от 500 граммов. Благодаря оснащению медучреждений округа современной техникой мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок получал качественную медицинскую помощь», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В этом году новое оборудование поступило и в анестезиолого-реанимационное отделение родильного дома МОЦОМД. Медучреждение получило аппарат искусственной вентиляции легких и два переносных прикроватных монитора. Новая техника позволяет оперативно реагировать на критические состояния рожениц, обеспечивая поддержку дыхательной системы и непрерывный мониторинг жизненно важных показателей.

«За последние три года благодаря национальному проекту „Продолжительная и активная жизнь“, инициированному президентом Владимиром Путиным, медицинские учреждения городского округа Люберцы получили 1039 единиц оборудования. В 2026 году планируется поставить еще 645 единиц современной медицинской техники. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей округа», — сообщил депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Роман Антоненков.