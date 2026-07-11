Оборудование для легкой атлетики обновили в спортшколе «Авангард» в Мытищах

Спортивная школа «Авангард» в Мытищах получила дополнительные средства на развитие материально-технической базы при поддержке администрации округа и министерства спорта Московской области. В преддверии нового сезона обновлено оборудование в отделениях легкой атлетики и художественной гимнастики, а также установлена современная система кондиционирования в универсальном зале.

Директор спортшколы Игорь Оленин отметил, что обновление инвентаря позволит сделать тренировки эффективнее, а путь к высоким достижениям — короче. Отделение легкой атлетики получило новые стартовые колодки, которые помогут спортсменам точнее отрабатывать технику низкого старта и улучшить реакцию, что особенно важно в спринтерских дисциплинах.

Для отделения художественной гимнастики завершены работы по установке помоста и укладке новых ковров с амортизирующей системой, снижающей нагрузку на суставы и позвоночник. Новое покрытие обеспечивает надежное сцепление и упругость, позволяя спортсменкам увереннее выполнять сложные элементы. Дополнительно закуплены хореографические станки для укрепления мышц, координации и баланса.

В универсальном спортивном зале смонтирована новая система кондиционирования, что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим и проводить тренировки независимо от погодных условий. Как подчеркнул Игорь Оленин, обновленный «Авангард» открывает новые возможности для роста мастерства воспитанников.