Оборону Севастополя обсудили на встрече в Химках

16 июня в детской библиотеке № 3 в Химках состоялась патриотическая встреча, посвященная событиям Крымской войны. Участникам рассказали об обороне Севастополя и штурме Малахова кургана в 1855 году.

В библиотеке собрали школьников и гостей, чтобы напомнить о ключевых эпизодах обороны Севастополя. Особое внимание уделили событиям 1855 года, когда русские войска отражали атаки англо-французско-турецких сил на Малаховом кургане. Защита города продолжалась 349 дней и стала одной из самых тяжелых страниц Крымской войны.

Организаторы рассказали о ходе боевых действий и роли Малахова кургана в обороне города. Отдельно упомянули адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, а также матросов и солдат, которые участвовали в защите Севастополя.

Депутат Химок Надежда Смирнова отметила значение исторической памяти и связи поколений. Она подчеркнула, что подобные встречи помогают сохранять знания о прошлом и передавать их молодежи.

«Малахов курган стал одним из символов мужества русских солдат. В 1855 году здесь решалась судьба Севастополя. Враги штурмовали его несколько раз, но защитники города стояли до конца. Это была тяжелая война, и именно тогда сформировалось представление о стойкости русского солдата», — сказала она.

Депутат Артур Каримов подчеркнул важность регулярного изучения истории. Он отметил, что подобные форматы помогают формировать у молодежи понимание значимости военного прошлого страны.

«События даже двухсотлетней давности должны оставаться в памяти граждан. Без знания прошлого невозможно строить будущее. Мы продолжаем проводить такие встречи в городе», — заявил он.

Депутат Юлия Мамай добавила, что изучение истории помогает лучше понимать ценность защиты страны и роль предков в ее сохранении.